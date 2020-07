Representantes de al menos 300 familias de Altos de la Estancia, en el sur de Bogotá, se manifestaron en la entrada de las instalaciones de la Caja de Vivienda Popular, ubicada en Chapinero.

Todos los reclamantes aseguran no les brindaron las soluciones de vivienda con las que se comprometió el Distrito en el mes de marzo.

"En mayo nos tumbaron nuestras viviendas y que nos iban a ubicar en otro lugar, pero ya han pasado más de dos meses y todavía no nos dan soluciones y estanos viviendo en cambuches y albergues", explicó una de las voceras de esa comunidad.

Ante la compleja situación social por la que atraviesan, las familias que habitan ese sector de Ciudad Bolívar destacan que es necesaria la intervención de Distrito.

"Somos entre 300 y 500 familias que estamos esperando desde principios de mayo y solo se burlan de nosotros. Además, la alcaldía no da soluciones", señaló la vocera.

Durante las manifestaciones, los habitantes de esas zonas vulnerables aseguraron que no solo no les brindan la ayuda de vivienda corresponde si no que les dan unas tarjetas de ayudas con un monto falso.

"Nos dieron una tarjeta para comprar alimentos con $250.000, pero en realidad solo traían $60.000 y eso nos parece injusto", denunciaron los habitantes de la zona.

Hay que recordar que el 2 de mayo, los habitantes de Altos de la Estancia y Santo Domingo pedían la presencia de la Administración Distrital y el Gobierno Nacional, ante lo que denuncian como un atropello por parte de la Policía Nacional.

En ese momento, aproximadamente 700 las familias que se tomaron un lote ubicado en Ciudad Bolívar a la espera de ayudas, fueron desalojados y ubicados en albergues transitorios.

De igual modo se conoció que pese a las indicaciones entregadas por Presidencia de la República, ellos fueron desalojados de las viviendas en las que se encontraban porque no habían pagado el arriendo.

Otra denuncia que se repitió por parte de los manifestantes es el uso de fuerza desmedida por parte del Esmad para intentar desalojar a estas familias.