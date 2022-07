Desaparecida Sofía Katalina Morón, hija del periodista de RCN Radio Pepe Morón

Sofía Katalina Morón desapareció sobre las 10:00 am del domingo 10 de julio en la calle 58 con carrera cuarta en la localidad de Chapinero en Bogotá. Así lo confirmó su papá, el periodista de RCN Mundo Pepe Morón, quien no ha cesado su búsqueda.

"AYUDA!!!! MI HIJA SOFIA KATALINA MORÓN ESTÁ DESAPARECIDA...La última vez que la vieron fue en la mañana de hoy domingo 10 de julio en Chapinero (Bogotá) carrera 4 con calle 58", escribió en su perfil de la red social de Twitter.

La menor de 15 años fue vista por última vez por un compañero de clase, señaló Morón, quien denunció su desaparición ante las autoridades.

"Ayer a las 10 am fue la última vez que vieron a Sofía; la vio un compañerito del colegio. El Gaula está pidiendo los permisos de las cámaras de seguridad del lugar de residencia para ver si salió sola o acompañada, para ver cómo iba vestida", dijo.

Entre tanto, se conoció que Sofía Katalina Morón se iba a reunir con un familiar en la estación de Trasmilenio de Marly, sin embargo nunca llegó.

"Sofía se dirigía a la estación de Transmilenio de Marly y nunca llegó. Yo le marqué y nunca contestó. Ella tiene 15 años", comentó su papá.

Incesante ha sido la búsqueda que el periodista Pepe Morón, ha emprendido para encontrar a su hija con quien comentó, tiene una excelente relación.

También dijo que la menor no sufre de bullying o matoneo en el Colegio Manuela Beltrán de Chapinero donde cursa décimo grado y que tampoco presenta signos o síntomas de depresión.

"Aún no sabemos nada de Sofía. No sabemos que ha pasado con ella. Fuimos con el Gaula al colegio, los compañeros tampoco saben nada. Tengo buena relación con ella, nunca le he pegado, no daba señales de depresión, no sufría de bullying", afirmó.

Han pasado más de 24 horas desde de la menor desapareció y su papá, está muy preocupado por el paradero de la menor de 15 años, por lo mismo pidió ayuda para que si alguien la ve, se comunique la línea 123 y a su teléfono celular 3235139511.

Pepe Morón está desesperado y clama la solidaridad de las personas que puedan ayudar a ubicar a su hija, Sofía Katalina Morón.