Descubren que niña de 12 años abusada por su padrastro en Bogotá, tiene 6 meses de embarazo

RCN Mundo conoció el caso de una menor de 12 años en Bogotá, quien al parecer venía siendo abusada sexualmente por su padrastro desde hace 6 meses.

Eduardo Guerrero, abuelo de la niña, señaló que la menor está embarazada y que este hecho solo fue descubierto hace un par de semanas.

“La niña venía presentando sueño, mareo, pensamos que eran síntomas de la vacuna contra el coronavirus debido a que en su físico no se veía ningún cambio. Entonces la llevamos al hospital y allí los médicos dijeron que mi nieta tenía 6 meses de embarazo”, dijo.

Dijo que al indagar a la menor, ella le confesó que su padrastro identificado como José Gabriel Umbarila la violó en noviembre de 2021 y que no había dicho nada por las amenazas del hombre en su contra.

“Nosotros inmediatamente llamamos a la Policía, e instauramos las denuncias correspondientes en la URI de Tunjuelito ante la Fiscalía y hasta con Bienestar Familiar. Sin embargo, nos dijeron que como había sido hace seis meses tocaba esperar a que saliera la orden de captura, eso fue hace dos semanas y no ha pasado nada”, explicó don Eduardo.

El abuelo de la víctima agregó que, "luego de que establecieron el embarazo de mi nieta, la trasladaron al hospital de La Victoria para hacerle un legrado, pero debido a que tiene seis meses de embarazo nos dijeron que ya no se puede hacer por los riesgos y que el bebé tendrá que nacer. Mi nieta está aterrorizada y dijo que no quiere ser mamá”.

Ante esa situación, Eduardo Guerrero hizo un llamado a las autoridades para que capturen al agresor, quien al parecer sigue conviviendo con la mamá de la niña y sus hermanitos.

“Es triste ver que pese a que la niña contó lo ocurrido y se pusieron las denuncias, no haya respuesta de las autoridades para capturar a ese degenerado. Para rematar, ahora no sabemos qué solución tomar puesto que no se pudo practicar la interrupción del embarazo”, concluyó el abuelo de la niña.