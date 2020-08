Un grupo de habitantes de la zona de Santa Bibiana y Santo Domingo en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, protestó y bloqueó una de las vías de acceso al barrio en la mañana de este lunes. La razón, según ellos la falta de ayudas por parte de la Alcaldía local y mayor.

Aseguran, llevan cinco meses sin recibir los mercados prometidos. “Solo promesas, aquí nadie a venido, yo no he recibido ayudas de nada y como yo son varios, solo pedimos que nos ayuden, no aguantamos más, señora alcaldesa acuérdese de la gente del sur”.

Con banderas de Colombia, pitos y cantos, exigieron presencia de las autoridades y dar cumplimento a lo pactado hace pocos días, en donde se les prometió que las ayudas llegarían antes del 6 de agosto. “La vez pasada hicimos un plantón, vinieron, prometieron una serie de cosas y hasta el día de hoy no han aparecido, no son serios y pues aquí vamos a estar hasta que nos cumplan”.