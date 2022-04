Desde el 18 de abril se podrá descargar el impuesto predial sin necesidad de registro

La Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció que a partir del próximo lunes 18 de abril los ciudadanos podrán descargar la factura del impuesto predial por medio de un botón de pago que será habilitado en la página web de la entidad sin necesidad de registro previo, solo digitar su número de cédula .

Las facturas en físico solo serán enviadas a los contribuyentes de los estratos o, 1 y 2, al igual que para los adultos mayores de estrato 3.

Asimismo, desde el próximo 18 de abril se empezarán a enviar todos los correos electrónicos con las facturas para el pago de impuesto predial, a los contribuyentes que registraron su dirección electrónica.

El secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, pidió excusas a los ciudadanos por el colapso de la página y los inconvenientes con la descarga de la factura.

“Agradecemos la excelente cultura tributaria que tienen los bogotanos y aquellos ciudadanos que quieren pagar a tiempo y por eso queremos facilitarles el trámite en nuestro portal web www.haciendabogota.gov.co. Recuerden tener a mano el CHIP del predio y la cédula del propietario. Por su parte, los titulares de un leasing deben conocer el número del NIT de su fiduciaria o banco para hacer el proceso”, explicó Ramírez.

Cabe mencionar, que los vencimientos del impuesto predial con el 10% de descuento van del 9 al 24 de mayo, según la última letra del CHIP y que en el caso de los vehículos, van de 3 al 10 de junio de acuerdo con el último dígito de la placa.

En los últimos días se han escuchado quejas de los ciudadanos a la hora de pagar tanto el impuesto predial, como el del impuesto de vehículos en la capital del país.

Los principales reclamos han sido que no se pueden registrar; no aparecen los datos; no aparecen los recibos para el pago y algunas de las facturas están mal liquidadas.

La Secretaría de Hacienda garantizó que desde el próximo lunes la plataforma estará actualizada, aunque no descartó que eventualmente se puedan registrar problemas.