“Desde hoy comienza mi vida en función de la democracia": general Jorge Luis Vargas

Desde su sede de campaña y con la frase “hoy perdió Petro”, el general Jorge Luis Vargas destacó el triunfo de Carlos Fernando Galán como nuevo alcalde de la capital del país, tras los resultados entregados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El candidato estuvo acompañado por sus dos hermanos José Vargas y Carlos Vargas, quienes junto a varios amigos y simpatizantes apoyaron varias de sus propuestas hasta el final.

Minutos después se comunicó con el nuevo alcalde electo y le ofreció todo su apoyo para sacar adelante a Bogotá.

Le puede interesar: Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, envía sentido mensaje: "prefirieron creer en un cambio"

“Bogotá queda en buenas manos, Bogotá tiene el futuro, cuente con que siempre estaremos trabajando por la institucionalidad como usted me escuchó y como siempre sabe que lo he hecho. Lo felicito de corazón, de parte de mi esposa, mis hijos, de todo mi equipo de campaña, con muchísimo ánimo a reconstruir esta Bogotá con seguridad efectiva”, puntualizó el general Vargas.

Dentro de las metas que vienen de ahora en adelante para el general Vargas es continuar en la política.

“Vamos a seguir en la política, la política es buena, no la politiquería, no la mermelada de las ideas. Y para sacar a Colombia adelante, para sacar de este caos, de la falsa paz, de las reformas mal hechas, del odio, de la división, de la estigmatización, de la no reconciliación, del beneficio a los narcos, de subsidios a delincuentes”.

Lea también: Concejo de Bogotá resultados elecciones hoy: los primeros 30 concejales

El general fue el último candidato inscrito a la contienda por la Alcaldía de Bogotá a nombre del partido Cambio Radical, y hoy fue el primero en el tarjetón elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y la primera vez que pudo ejercer su derecho, teniendo en cuenta que los miembros de la Fuerza Pública en Colombia no pueden votar.

“Desde hoy comienza mi vida en función de la democracia, y con unas ideas concretas de unión en contra precisamente de lo que representa el presidente Gustavo Petro”.