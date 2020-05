¿Despidos masivos en Transmilenio en la cuarentena? Versiones encontradas en el Distrito

“Al no ser operadores han despedido personal; allí hemos tenido un diálogo permanente con estas empresas. Insisto, no son trabajadores de Transmilenio; en Transmilenio y en la red zonal no ha habido despido alguno”, indicó.

Gómez añadió que “entendemos la situación y por eso hemos estado trabajando y dialogando con empresas para así evaluar cuáles son los mecanismos de compensación” para esas personas que están sin contrato.

"No se han reportado despidos": Transmilenio

No obstante lo dicho por Gómez, la empresa Transmilenio S.A. aseguró que no ha conocido reportes de despidos masivos de trabajadores del sistema de transporte de Bogotá, tras conocer de las protestas.

Desde la empresa distrital afirmaron que quienes sientan que sus derechos laborales sean vulnerados deben acudir ante las autoridades.

“A la fecha no se han reportado a TRANSMILENIO S.A. despidos o suspensiones de contratos laborales. Es importante recordar que el Ministerio del Trabajo adoptó mediante la Circular Externa 22 de 2020, la figura de Fiscalización Laboral Rigurosa”, declaró el sistema.

Esto “sobre las decisiones que adopten empleadores en relación con los contratos de trabajo durante la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud, por lo que instamos a los trabajadores que sientan vulnerados sus derechos acudir a las autoridades competentes”, añadió.

El sistema sigue funcionando en la pandemia, aunque la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó que si se supera el 35% de la ocupación normal del mismo será cerrado para evitar que se convierta en foco de contagio de COVID-19.

A pesar del funcionamiento de Transmilenio, muchos trabajadores que reinician actividades por disposición del Gobierno Nacional prefirieron el uso de la bicicleta al inicio de la jornada, argumentando mayor facilidad para movilizarse y para mantener la distancia social.