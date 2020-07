"Con esto de la cuarentena hemos estado pasando hambre y no tenemos forma de ingresos económicos. No tenemos comida y no nos dieron ni un solo mercado de los que repartieron", señaló la líder.

Pero el problema no es solo por falta de alimentos. Los desplazados, presentes en la Procuraduría General de la Nación, aseguran que también tienen problema por falta de una vivienda digna.

"Muchos de nosotros ya están viviendo en las calles, porque los han echado del lugar donde viven, por falta de dinero para pagar. No tenemos para comer, mucho menos para pagar arriendo", precisó.

Por la situación que se vive hoy en la capital del país, lugar donde se encuentran radicados, este grupo de desplazados pide que la Administración distrital también los ayude.

"Nosotros escuchamos que la alcaldesa anunció ayudas. Escuchamos que repartió ayudas pero a nosotros no nos tocaron y no nos dieron nada. Mientras, nosotros aguantando hambre", apuntó López.