Destacan a Bogotá como una las mejores ciudades para andar en bici, pese a constantes robos

El hurto de bicicletas en Bogotá es un fenómeno que preocupa a la ciudadanía, el temor a salir en este medio de transporte por los robos o un accidente de tránsito hace que muchos ciudadanos descarten este medio de transporte que es amigable con el medio ambiente. Es común escuchar noticias de jóvenes que son apuñalados, incluso de muerte, por robarle su bicicleta.

Hoy, la bicicleta es uno de los 10 bienes que más hurtan en Bogotá. Cada día, según cifras de Bogotá Cómo Vamos, se roban 21 ciclas y en 4 de cada 10 hurtos opera la modalidad de atraco. No obstante, desde la Policía de Bogotá destacan que el hurto de bicicletas tuvo reducción del 25%, en el primer trimestre del año, comparado con el mismo periodo de 2021, cuando aún muchas personas estaban en cuarentena o trabajando desde casa.

A pesar de este preocupante panorama, esta semana se conoció que como parte de un especial dedicado al ciclismo durante la temporada de verano, el reconocido periódico The New York Times en su versión digital publicó el artículo 7 Great Biking Cities (and Which Trails to Ride) –7 grandes ciudades para ir en bicicleta (y qué senderos recorrer)–, en el que destaca a Bogotá como uno de los mejores destinos para los amantes de las dos ruedas.

La capital es destacada junto a ciudades referentes en la materia, como Copenhague, Nueva York, París, Washington, Ginebra y San Francisco.

En el reportaje, el medio estadounidense destaca los domingos de ciclovía como una muestra de la clara pasión por las bicicletas a nivel local y nacional, que se ha convertido en un atractivo internacional.

También se menciona el recorrido tradicional de ciclistas por las vías hacia el municipio de La Calera como una alternativa más desafiante a las tranquilas jornadas de la ciclovía. Este plan es destacado por el medio como una actividad más orientada hacia las personas que busquen una experiencia competitiva mientras conocen de la fauna y flora de la ciudad.

"Al final, todo son palmaditas en la espalda y buen humor mientras los ciclistas se dirigen a los innumerables puestos y cafés de las colinas para degustar el aguapanela y las arepas con queso”, detalla The New York Times.

Finalmente, se comparten detalles y recomendaciones para los interesados en participar, como cuánto tiempo se gasta en el recorrido, y lo recomienda tantos para niños como para adultos que quieran experimentar la experiencia de usar bicicleta en la capital colombiana.

A continuación, conoce el artículo completo en que The New York Times recomienda a Bogotá como ciudad ciclista: