Detalles de los robos que causaron pánico en el centro de Bogotá

Las autoridades de Bogotá se encuentran en alerta por los más recientes hechos de violencia en la ciudad. En menos de un mes se han registrado dos homicidios múltiples -uno en el norte de Bogotá y el otro en Kennedy- un robo masivo en Transmilenio y el más reciente, el hurto a un edificio en el centro de la ciudad.

Justamente, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Herbert Benavidez, se refirió a dos hechos delictivos que se registraron en la Candelaria, este jueves 25 de agosto en la ciudad.

Le puede interesar: Susto en el centro de Bogotá por disparos en joyería, ¿que pasó?

El primer suceso se dio sobre el mediodía donde el frente de seguridad, a través del gremio de joyeros, reporta a unas personas sospechosas quienes al parecer estarían intentando hurtar a una mujer.

“Los uniformados logran la detención de dos personas las cuales son trasladadas a la estación de policía, se verifican los antecedentes y no hay denuncia por lo que no hay delito, por lo que no paso a mayores”, confirmó el oficial.

De igual manera, se registró un segundo hecho delictivo de violencia, en horas de la madrugada, cundo el cuadrante de la Policía que patrullaba, escuchó voces de auxilio que salían de un edificio en la carrera Séptima con carrera 13.

Lea también: [Video] Protesta contra la Reforma Tributaria en Bogotá: No hay ni 10 personas

“Cuando los policías llegaron al lugar, se percataron de que era un vigilante que se encontraba atado. El trabajador manifestó que le fue robada su arma de dotación por dos personas”, dijo Benavidez.

Las autoridades adelantan las pesquisas en el sector, ya que hay información de que se habrían hurtado diferentes elementos de los locales y oficinas que funcionan en el lugar.