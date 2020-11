Día sin carne en Bogotá será muy útil para el medio ambiente: concejal Susana Muhamad

Dijo que ante la realidad climática, hay otros temas que son muy importantes como la regulación del uso de los vehículos basados en combustibles fósiles.



"Hay aspectos que son muy preocupantes, entre ellos el uso de combustibles de origen fósil y lo que estos contaminan. La energía en Colombia es generada por hidroeléctrica y no podemos pasar por alto que en el transporte público de Bogotá, transitan 2 millones de personas que dentro de esos mismos buses respiran ese aire contaminado", dijo.

Agregó que "si no cambiamos las cosas, en 10 años ya no habrá más oportunidad para que el planeta no inicie a calentarse dos grados si no se reduce en un 55 % ese daño. Los niños van a ver y vivir en un planeta distinto y por eso estamos en emergencia climática" señaló.



Finalmente, concluyó que Bogotá sí puede jugar un rol fundamental en América Latina en ese sentido, "porque nosotros exportamos sistemas como Transmilenio a otras ciudades de la región y además Bogotá va a a generar un impacto urbanístico importante".