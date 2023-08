Día sin carro en Bogotá: ya se conoce la nueva fecha en la que se realizará ¿Cuándo será?

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que habrá un nuevo día sin carro y sin moto en Bogotá luego de casi 4 meses, esto con el fin de descongestionar la ciudad y ayudar a utilizar otros medios de transporte, además de apoyar con el medio ambiente de la capital.

De acuerdo con la entidad, también se va a preservar el pico y placa como ya se tiene establecido desde inicios del 2023, esto debido a la reducción de cifras entorno a la congestión, recalcando que en el primer semestre de este año, la velocidad aumentó en 4,8 % en los principales corredores de la ciudad.

“La rotación del pico y placa funciona. Durante el primer semestre de este año se logró la reducción de la congestión vehicular del 6,8 % y que la ciudadanía se movilice con mayor velocidad, a pesar que durante este año se cuenta con más frentes de obra en Bogotá, comparado con el año pasado”, informó la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila.

La Secretaria explicó que en la hora pico de la mañana, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., se presentó un aumento en la velocidad promedio de 5,9 %, con una velocidad promedio de 22,8 km/h, “con esta medida de gestión no sólo se mejoran los desplazamientos de los ciudadanos, también se genera un uso racional del vehículo particular, lo que permite aportar a la movilidad en medio de tantas obras en la ciudad".

Cabe recordar que la medida continuará de la siguiente forma: los días impares pueden circular los vehículos con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5 y en los días pares los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0, esto hasta finalizar el año.