Días sin IVA se deben hacer para recuperar la economía en Bogotá: Cámara de Comercio

Destacó que solo en Bogotá se logró un incremento en las ventas del 363%, a través de las plataformas electrónicas, mientras precisó que la gran mayoría de establecimientos cumplieron con las medidas de bioseguridad durante la jornada.

El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá señaló que es urgente la aplicación de restricciones que permitan que la economía se recupere y que los empresarios que cumplen con los requisitos de protección para vender sus productos o servicios, empiecen a percibir los recursos que perdieron durante los meses que tuvieron que parar por el coronavirus.

Agregó que quienes no tomen las medidas de bioseguridad necesarias para abrir sus locales, deberán ser sancionados.

“Debemos insistir en la reactivación ordenada, progresiva y permanente porque la pandemia no se va a ir (…) y al mismo tiempo insistir en el cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Nosotros recibimos con entusiasmo que los días sin IVA se vuelvan a realizar y se introduzcan mecanismos que garanticen que las aglomeraciones no se presenten y que los establecimientos de comercio sean cerrados si no cumplen”.

Uribe concluyó que "el 97% de las 520 mil empresas que tenemos en Bogotá son micro, es decir, cerca unas 460 mil de las cuales el 23% se dedican fundamentalmente al comercio. En cuanto a las empresas grandes, en Bogotá y Cundinamarca no se superan las 5 mil y medianas tenemos 16 mil. Además, el comportamiento en calle fue bueno"dijo Uribe.