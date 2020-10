Diego y Diana, dos de los jóvenes ‘desaparecidos’ en las protestas cuentan qué les pasó

La Personería de Bogotá encendió las alarmas hace algunos días por las denuncias que recibió sobre la desaparición de varios jóvenes que, según los reportes, se encontraban en algunas de las zonas en donde se registraron protestas en la ciudad, entre los días 9 y el 14 de septiembre pasados.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación aclaró horas después que estas personas ya habían aparecido sanos y salvos. Sin embargo, algunos jóvenes y sus familias denuncian fueron detenidos sin tener nada que ver con las protestas.

Diego es uno de ellos. Prefirió omitir su nombre completo argumentando razones de seguridad, por todo lo que vivió.

“No tenia nada que ver, iba con un amigo caminando desde la Plaza de Bolívar cuando, a la altura de la calle 60 con (carrera) Séptima, hubo una alteración del orden público. Todos salieron a correr pero como no teníamos nada que ver, decidimos quedarnos ahí; fue cuando llegó la policía abusivamente y nos llevó sin decir nada, pese a que había alguien ahí de la Personería que les dijo que no teníamos que ver", contó a RCN Radio.

En ese momento, agrega, empezó su verdadero viacrucis: “No nos dijeron nada en camino a la estación, empezaron a insultarnos y maltratarnos, llegamos y no nos encontraron nada. Pero uno de los policías decía que eso no importaba, que tenían que judicializarnos; yo escuché que el dijo que igual tenía que ganarse el día de permiso”.

Finalmente, Diego aseguró que le imputaron cargos y fue presentado ante un juez de control de garantías para ser acusado por delitos como daño en público, entre otros.

“No aceptamos cargos; la abogada nos dijo que nosotros éramos inocentes y no podíamos decir que sí para que nos dejaran libres. No se comprobó nada, nos dejaron libres pero seguimos vinculados. Imagínese, se le tiran la vida a uno, ya estoy empapelado, para un trabajo así va ser muy difícil", contó.

La historia de Zara Cordóba es similar. La mamá de su novio relató que la joven tan solo fue a comprar un pan a una tienda ubicada en la localidad de Bosa.

“Yo la mande por el pan, pero no volvió; ese fue el desespero de nosotros, no aparecía ya iban más de dos días y mi hijo puso el denuncio, porque imagínese”, aseguró la señora.

“Ella está bien, no le paso nada. Se la llevaron detenida que por estar participando en las protestas, pero no tenía nada que ver. La mamá también estaba toda angustiada porque no sabíamos nada, pero gracias a Dios está ya con nosotros; ella ahora no está en la ciudad a raíz de todo esto, decidió irse unos días", contó.

Cabe señalar que, según la Personería de Bogotá, inicialmente durante las protestas en la ciudad, se reportaron más de 40 desparecidos, pero se depuró la lista de la cual quedaron tan solo nueve, de los cuales ya todos han aparecido.