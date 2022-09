Dimayor tiene última palabra sobre concierto de Harry Styles en Bogotá

No cesan las críticas sobre el concierto que se realizó el fin de semana en el Salitre Mágico y que tuvo a Dua Lipa como estrella. Si bien la artista brilló con su presentación, los asistentes no quedaron nada contentos con la logística y la poca visibilidad que se tuvo al escenario, pues quienes no estuvieron al frente y tenían su ubicación en general, tuvieron que ver el concierto desde sus celulares.

Tras el cuestionado evento, quienes encendieron las alarmas fueron los fanáticos de Harry Styles, pues el 27 de noviembre se espera que el artista se presente en este escenario, algo que ha generado incomodidad tras lo sucedido con Dua Lipa.

Le puede interesar: Dua Lipa se 'coló' en concierto de Coldplay

Dimayor tienen última palabra para ceder estadio El Campín

Así las cosas, los seguidores del británico han pedido que el escenario sea modificado por El Campín, con el objetivo de no repetir las complicaciones del parque Salitre Mágico, petición que ya ha llegado al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Al respecto, la directora del IDRD, Blanca Inés Durán, dio a conocer a RCN Mundo que esta solicitud ya está en conocimiento de Dimayor y los clubes de fútbol de Santa Fe y Millonarios, quienes -eventualmente- tendrían partidos en esta fecha y también quienes tienen la última palabra en esta decisión, pues de acuerdo con la ley, el estadio es prioridad para los eventos deportivos.

"La solución es que tanto Dimayor, como los equipos estén de acuerdo en correr las fechas de la final para poder prestar el escenario y que el promotor se encargue de hacer un montaje y desmontaje muy rápido, porque estos montajes duran más o menos 8 días, entonces habría que correrle al fútbol 10 días. Dependemos de esas dos cosas para poder aprobar el préstamo de El Campín", indicó la directora del IDRD.

Lea también: Día sin carro en Bogotá: rutas para llegar al estadio El Campín al partido Santa Fe vs. Nacional

Entretanto, Durán expresó que Dimayor ya había aceptado correr las fechas, pero este no es tiempo suficiente para hacer el montaje del concierto, por lo que aún estudian si los eventos deportivos pueden ser corridos durante más días para poder llevar a cabo el concierto allí.

No obstante, en caso de que esto suceda, los tiempos quedarían bastante apretados, teniendo en cuenta que Bad Bunny también se presentará en El Campín el 20 de noviembre.