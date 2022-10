Dimitri Vergara y su inspiradora lucha para ser el primer funcionario de Bogotá con síndrome de Down

Dimitri Vergara Cifuentes tiene 24 años de edad y vive en condición de síndrome de Down. No obstante, no le fue obstáculo para que este lunes, después de una intensa e inspiradora lucha de perseverancia e inclusión, se posesionó este lunes como funcionario de la Secretaría Distrital de Gobierno.

"Siempre soñé con este momento, con este instante, en que trabajaría en la Alcaldía y podría ayudarle a muchos ciudadanos con discapacidad", cuenta Dimitri visiblemente emocionado y en compañía de su familia, que lo ya apoyado para salir adelante y poder cumplir sus sueños.

Lea también: Cierran 170 conexiones que contaminaban quebrada en el sur de Bogotá

Y es que desde muy pequeño, según el mismo cuenta, sus sueños estaban dedicados a imaginar cómo desde su trabajo podría ayudarle a las personas.

Hoy, a sus 24 años, inicia ese proceso para cumplirlos como el primer funcionario con síndrome de Down que hace parte de la Secretaría de Gobierno y del área de atención al ciudadano.

"Hoy es un día muy feliz porque a partir de ahora podemos contar con Dimitri Vergara Cifuentes como funcionario público de Bogotá. Su historia de vida significa lucha y valentía. Y su familia, es sin duda el reflejo del amor y de la perseverancia", dijo Felipe Jiménez, secretario de Gobierno de Bogotá.

Este gran paso que da Dimitri viene apalancado por su gran voluntad de superación. Recientemente, en 2019, hizo parte de la delegación colombiana en los Juegos Mundiales de Verano de 'Special Olympics' en Abu Dhabi, representando al país en equitación y logrando dos medallas de plata y un quinto puesto.

Además de deportista, es bailarín profesional y hace parte de la Fundación Cultural de Ballet Tierra Colombiana, que representará a Bogotá en el Festival Internacional 'Danzando Sin Barreras' en la ciudad de Ibagué durante este mes de octubre.

Otro de esos grandes logros fue ser el personero del colegio George Washington, de donde se graduó a los 19 años; allí promovió grandes ideas y proyectos junto a sus compañeros.

Después de graduarse del colegio, y como lo cuenta su madre Yazmin Cifuentes, "realizó el programa crecer hacia la vida adulta, donde lo preparan para la vida laboral. Es como su carrera universitaria y así pudo hacer prácticas en la Universidad del Bosque y la Escuela Colombiana de Ingeniería".

Lea además: Profe de matemáticas fascina a sus estudiantes al enseñar con memes en Soacha

Actualmente Dimitri sigue incorporando más conocimientos de cara al nuevo reto de su trabajo; , justamente por eso está realizando un diplomado en liderazgo y servicio.

Toda esa perseverancia lo han llevado a ser parte de 'Gobierno Sin Límites', la estrategia que permite ser inclusiva y sin barreras. Es así como, desde su cargo, estará para orientar, atender y sensibilizar todos los trámites del área de servicio de atención a la ciudadanía, con enfoque diferencial e incluyente.

"Las personas con síndrome de Down pueden hacer lo que ellas se proyecten hacer. Lo que realmente necesitan es tener puertas abiertas e incluyentes que les permitan acceder a estas oportunidades", concluyó Juan Pablo Dimitri Vergara Cifuentes.