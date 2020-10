Sobre las 10:30 p. m. de este miércoles 30 de septiembre, nueve sujetos fuertemente armados arremetieron contra dos de los escoltas de la líder política, Piedad Córdoba y le robaron el arma a uno de ellos.

En medio del hecho que se presentó en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, la camioneta blindada recibió un impacto de bala por parte de los delincuentes.

"Estábamos ya terminando turno, ya habíamos dejado a la jefe (Piedad Córdoba) en su casa y nos dirigimos hacia mi residencia. Una vez me bajé de la camioneta, llegó por mi lado un carro Jetta, y se bajaron tres sujetos armados, me dijeron que les entregara el arma, por detrás me salieron otros seis, me requisaron y me dijeron que si me movía me mataban", dijo a RCN Radio el escolta, victima del asalto.

Posteriormente el otro escolta que estaba en la camioneta reaccionó con su carro y le dispararon en el panorámico y emprendieron la huida en diferentes direcciones.

"Me monté de nuevo en la camioneta y emprendimos la persecución hasta la Primero de Mayo con 50 y allí los perdimos de vista entre el tráfico", agregó el escolta.

Unas cuadras adelante fue detenido uno de los implicados, quien tenía el arma y documentos del integrante del esquema de seguridad.

Con apoyo de la Policía se ubicó el carro sospechoso en el barrio Caracol de Bosa, en la Carrera 93 b sur con 34 -97. Se espera un operativo en la zona para dar con los ocupantes del vehículo