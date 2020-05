En las últimas horas la alcaldesa Claudia López anunció que algunos sectores de cinco localidades de Bogotá (Suba, Chapinero, Puente Aranda, Rafael Uribe y Bosa) entran ser zonas de cuidado especial, es decir, en alerta naranja por COVID-19.

Esta es la ubicación exacta de los nuevos sitios incluidos en la alerta naranja:

Suba

UPZ: Britalia. Barrios Cantagallo y Mazurén

Carrera 55 con calle 160. Calle 160 con carrera 54. Carrera 54 con calle 152 A. Carrera 55 con calle 152 (el cuadrante comprendido entre esas direcciones).

Chapinero

UPZ: Pardo Rubio. Barrios Chapinero Norte, Chapinero Central, La Salle, María Cristina y Granada.

Calle 64 con carrera 10. Calle 67 con carrera 5. Calle 62 con carrera 3A. Calle 60 con carrera 7 (el cuadrante comprendido entre esas direcciones).

Puente Aranda

UPZ: Puente Aranda. Barrios Puente Aranda y Zona Industrial

Carrera 60 con calle 17 B. Calle 19 con carrera 56. Calle 17 A con carrera 52. Calle 14 con carrera 56 (el cuadrante comprendido entre esas direcciones).

Rafael Uribe Uribe

UPZ: Quiroga. Barrios Quiroga, Bravo Páez, Murillo Toro, Quiroga Central, Quiroga Sur e Inglés

Carrera 24 B con calle 36 sur. Calle 31 D sur con carrera 23 F. Carrera 18 B con calle 32 A sur. Calle 39 sur con carrera 20 A (el cuadrante comprendido entre esas direcciones).

Bosa

UPZ: Bosa Occidental. Barrios San Antonio, La Independencia, Villas del Progreso, El Remanso I, Chico Sur y Ciudadela El Recreo

Calle 72 B sur con carrera 90. Calle 69 BIS A sur con carrera 88 J. Carrera 78 H con calle 70 BIS sur. Calle 73 C sur con carrera 78 N (el cuadrante comprendido entre esas direcciones).

Estas zonas de cuidado especial son sitios de Bogotá con un mayor nivel de contagio de coronavirus. Y se definen para que las autoridades adelanten planes para evitar el riesgo de propagación del virus.

En las zonas de cuidado especial no están permitidas la actividad física al aire libre ni las ventas ambulantes. Las personas solo pueden salir a adquirir bienes de primera necesidad. Si hay un trabajador de uno de los sectores autorizados para reabrir, no puede salir y el empleador, según el Distrito, no puede obligarlo a ir al puesto de trabajo.

Corabastos

El secretario de Gobierno de Bogotá, dijo que la central mayorista se convirtió en un foco de contagio luego de haberse detectado 30 casos positivos en una bodega de almacenamiento y distribución de papa.

"Es muy urgente frenar el contagio del coronavirus en corabastos porque se volvió un foco de contagio y además, se convirtió en un riesgo para los campesinos de municipios vecinos", afirmó.

También señaló que el aforo no debe superar el 35 % de su capacidad, por lo que "se debe reducir la presencia de minoristas, al igual que se restrinja la venta de productos alrededor de la central mayorista".

Finalmente, el funcionario dijo que se están definiendo otros mecanismos de abastecimiento en la ciudad para evitar que los ciudadanos acudan a Corabastos.