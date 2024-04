La Secretaría Distrital de Integración Social anunció cambios importantes para la entrega del bono de alimentación que reciben las personas en condición de discapacidad en la ciudad. A través de la estrategia Mejores Transferencias, Más Bien-Estar se busca alcanzar el máximo aprovechamiento social de las transferencias que realiza la entidad.

Según informó Roberto Angulo, secretario de Integración Social, se llevará a cabo un proceso de reformulación de la población que recibe el beneficio. “Estará dirigido a personas en pobreza extrema, pobre y en inseguridad alimentaria, es decir, grupos A, B y C, hasta C9 del Sisbén, todos los beneficiarios que estén dentro de esos grupos van a seguir en el programa, los que no estén van a poder reencontrarse en el Sisbén. En un periodo de 6 meses confirmar su situación y notificarla a la secretaría. Las personas que no tengan encuesta van a tener los mismos 6 meses para solicitar la encuesta y aclarar su clasificación”, afirmó el funcionario.

Lea también: Ingreso Mínimo Garantizado: inician pagos de hasta $860.000