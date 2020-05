Distrito asumirá el control de las UCI públicas y privadas en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá Claudia López confirmó que para poder salvar más vidas en la capital colombiana y en un eventual caso de llegar en Bogotá a más del 50 % de la ocupación de las UCI, automáticamente la alcadía asumirá el control de todas las unidades de cuidado intensivo.

Lea también: La localidad de Kennedy será cerrada por 14 días, anunció Claudia López



La mandataria local aseguró que en este momento hay varias zonas de la capital que están controladas, sin embargo la localidad de Kennedy se ha visto bastante afectada y los centros UCI están casi copados, por lo que la utilización de otros en la capital será importante para salvar vida.

"Si las UCI supera el 50 por ciento de ocupación en la ciudad, como estaba pasando en Kennedy, hacemos control estricto, haremos cuarentenas focalizadas para no tener que sacrificar a toda la ciudad, pero para hacer mejor control asumiremos la rectoría de todas las UCI públicas y privadas de la ciudad, para que no ocurra que hay UCI disponibles pero como no es mi EPS o mi lugar de residencia no me pueden atender y entremos en un conflicto", dijo la alcaldesa.

Por su parte la alcaldesa también confirmó que para la utilización de esas Unidades de Cuidado Intensivo se hará, por supuesto, un pago para los dueños de esas UCI y así poder asumir el control en dado caso de necesario.

"Obviamente pagando a cada institución la disponibilidad de la UCI, tener una UCI disponible con su personal autorizado implica un costo para esa institución, lo que hemos acordado y está estudiando el Ministerio de Salud es que se pueda hacer un pago directo desde la Adres a la IPS respectiva por el uso de esas UCI", dijo Claudia.

Claudia López igualmente se mostró satisfecha por la situación actual de la UCI en la capital, su ocupación y además confirmó que una de las mayores precauciones cuando comenzó esta pandemia era que se colapsara el sistema de salud.



"Hemos logrado que nunca colapse el sistema de salud, como lo hablamos con el ministro de salud desde el día uno era nuestra mayor preocupación, Bogotá no ha dejado de atender a ningún paciente, a todos los hemos atendido en casa, otros en hospital y otros en Cuidados intensivos cuando así lo requieren, tenemos un seguro que es esa expansión hospitalaria de Corferias, que lo ideal es no tener que usarlo", dijo López.

Le puede interesar: Alcaldía de Bogotá habilita plataforma para gestionar pasaporte de movilidad segura

Finalmente la alcaldesa Claudia López confirmó que este sábado en la noche se estará reuniendo con el gerente de Corabastos, el ministro de agricultura y demás responsables de la central de alimentos para tomar decisiones después de confirmarse el cierre de la localidad de Kenndey.

Por el momento lo único confirmado es que se habilitará un corredor sanitario controlado para la salida y la llegada de alimentos en la capital.