Distrito entregará 72.000 mercados a familias pobres la próxima semana

"En tres semanas bancarizamos a 280.000 personas y les giramos, pero sabemos que no alcanza. Solo en Ciudad Bolivar hemos entregado 272.000 mercados y todavía tenemos gente protestando con razón; yo los entiendo porque no les han llegado las ayudas”, manifestó.

López señaló que este domingo 19 de abril realizará una donatón: "Queremos invitar a la gente para que nos donen en especie, plata o lo que tengan para ayudar a estas familias".

“En este momento 4 millones de personas en Bogotá necesitan ayuda, no solo los de estratos más bajos, sino que también los que están en el cuatro que tenían un trabajo o vivían de un arriendo y ahora no tienen cómo comer”.

“Vamos a empezar la próxima semana en la alcaldía. De acuerdo a los decretos que sacó el gobierno nacional, es hacer giros adicionales a familias vulnerables de estratos 3 y 4 que están en el Sisbén”, indicó.

Sin embargo, advirtió que algunos políticos quieren entregar unos listados de la gente necesitada para que ellos entreguen esos mercados.

“Eso es una politiquería burda, y yo no he cedido a esa presión, y es en parte las exigencias de los ediles, y como no cedemos a eso ellos van y nos organizan revueltas y tomas en los barrios; yo no voy a permitir que además de hambre y emergencia esto se vuelva un show de clientelismo y politiquería”, indicó.

Resaltó que de la mano la mano de la Cruz Roja la Alcaldía estará haciendo la entrega de estos mercados por manzanas de pobreza.

“La semana entrante cubrimos esas 72.000 familias que teníamos el riesgo de que no estuvieran en el sistema del Sisbén. Ya hemos entregado 28.000 y vamos cubrirlos todos entregándoles de forma directa en su casa el mercado”, puntualizó.