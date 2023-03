Distrito entregó cifras de mujeres víctimas de violencia en Bogotá: el dato es preocupante

La Secretaría de Seguridad de Bogotá indicó que se han reportado más de 9.400 casos de violencia verbal y física a las mujeres, desde abril del 2021, quienes han llegado a la entidad a denunciar principalmente ataques de sus parejas sentimentales.

De acuerdo con la entidad, cada día se registran más de 100 mujeres violentadas en la capital, por lo que se han creado diferentes estrategias de apoyo y soporte para que se pueda denunciar a tiempo, antes que los casos se conviertan en feminicidios.

“Bogotá se la juega por las mujeres. Ellas cuentan con varios mecanismos para acudir en estos casos. Cualquier hecho de violencia; física, psicológica, económica o sexual, debe ser denunciado. Les brindaremos todo el apoyo y acompañamiento permanente que necesiten”, explicó Óscar Gómez Heredia, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Uno de los casos fue el de una joven identificada como Camila, quien aseguró que en un comienzo de la relación de pareja aparentemente normal, se evidenciaron conductas como celos o gritos aceptados por la mujer, sin embargo, se transformó en violencia psicológica y emocional, por lo que acudió a la secretaría para buscar ayuda.

“Fue la mejor decisión que pude haber tomado. Si lo hubiera hecho antes me hubiera evitado tanto sufrimiento, no solo para mi si no para mi familia. Invito a todas las mujeres a denunciar, pensé que los celos y luego los golpes eran de rabia pero no”, sostuvo.

El Distrito explicó que tras estos casos también se creó el comando Púrpura, enfocado en la protección de las mujeres durante las 24 horas del día y liderado mayoritariamente por mujeres, teniendo como resultado las capturas de 333 personas por delitos sexuales y violencia intrafamiliar.

La entidad concluyó que existen las 16 Casas de Justicia en diferentes puntos de la ciudad, donde pueden ser atendidas las mujeres a través de la Ruta de Atención Integral a las Mujeres víctimas de violencias en cada momento.