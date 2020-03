Distrito explica las excepciones del simulacro de aislamiento total en Bogotá

A partir del viernes 20 de marzo y hasta el lunes 23, Bogotá se quedará en casa, así lo decretó la alcaldesa Claudia López al anunciar que por cuatro días habrá un simulacro de aislamiento total con el que el Distrito busca hacer una prueba para ver como responde la ciudad ante una posible cuarentena.

La mandataria solo hizo el anuncio, sin dar mayores detalles de cómo operará la medida, pues informó que este miércoles será debatido para publicarlo finalmente el jueves, un día antes de que comience a operar el simulacro.

Se conoció que no operarán centros comerciales, no habrá ciclovía y no operarán establecimientos comerciales. Además sugirió que los carros no podrían circular a menos que aplique a alguna de las excepciones.

Aunque la idea es que las personas no salgan de sus hogares para hacer frente a la propagación del coronavirus, habrá algunas excepciones que el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, detalló las excepciones en entrevista con La FM.

"Las excepciones se deben pensar en las personas que son necesarias para que una ciudad con servicios esenciales pueda funcionar", afirmó.