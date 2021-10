Distrito no ha cumplido los compromisos que tiene con la comunidad, según líder del pueblo wayuu

El defensor de Derechos Humanos del Pueblo wayuu, Jairo Montañez, aseguró que el Distrito no ha cumplido los compromisos que adquirió con las comunidades que se encuentran en la ciudad de Bogotá.

En diálogo con RCN Radio, Montañez explicó que “debemos informar que nosotros nos enteramos por terceros de que se efectuó una orden de desalojo y que tenemos 48 horas. En ningún momento al día de hoy, alguna persona o funcionario del Distrito se acercó para informarnos”.

Frente a los acuerdos que se esperan lograr entre las comunidades y el Gobierno, el vocero indpigena mencionó que “esto no es solo competencia del Gobierno Nacional, acá también se hizo un compromiso del Distrito con las comunidades que estamos en la ciudad y que se adquirieron en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, pero que a la fecha no nos han cumplido”.

“Solo se habla de retorno, pero no de los compromisos que tienen con nosotros. No tenemos garantías y eso lo hemos demostrado a través de videos donde se evidencia que no tenemos elementos básicos como agua, gas, alimentación, ni tampoco leña”, aseguró.

Montañez se refirió sobre la posibilidad de que ese grupo de indígenas se traslade al Parque La Florida y precisó que “el tener que trasladarnos representa un costo enorme. No tenemos educación y salud. Además, irnos para allá es aislarnos y que se desentiendan de los compromisos que tienen con nosotros”.