Distrito ordena investigar a protagonistas de altercado en inmediaciones del Concejo de Bogotá

Las autoridades en Bogotá iniciaron una investigación luego del incidente que se registró este martes en inmediaciones del Concejo de Bogotá, en el centro de la capital del país.

De acuerdo con las primeras informaciones, se presentó un altercado entre una camioneta que pertenece a un esquema de seguridad privado y un vehículo particular, que terminó en varios disparos.

RCN Mundo conoció que los hechos se iniciaron en los alrededores de la plaza de toros La Santamaría en el centro de la ciudad, en donde un vehículo particular chocó al parecer accidentalmente a una de las camionetas del esquema y emprendió la huida.

Lea aquí: Acueducto responde ante falta de agua en sector de Ciudad Bolívar

Posteriormente y luego de una persecución, el esquema de seguridad interceptó al vehículo particular de color rojo en frente de la sede del Concejo y ante la negativa del conductor para detenerse, uno de los escoltas realizó unos disparo al aire.

"Colisionan dos vehículos, uno de estos se da a la huida, quienes realizan la persecución pertenecen al esquema de seguridad del señor Israel Alberto Zúñiga, persona que pertenece al partido Comunes y fue exsenador", dijo el mayor Miller Rojas, comandante de la estación de Policía de Teusaquillo.

El oficial agregó que, "realmente aquí cerca al Concejo es donde nuevamente colisionan, se hace el cierre por parte del vehículo del protegido y se presenta un tema de tránsito en el cual se harán los comparendos correspondientes y se dará la responsabilidad inicialmente al vehículo que cerró inicialmente al esquema".

Lea además: Secretaría de Salud enciende las alarmas por aumento de casos de viruela del mono en Bogotá

Las autoridades aclararon que no hubo heridos, ni capturas en el lugar, mientras agregaron que hasta el momento se impusieron multas a las personas que iban al interior del vehículo particular por realizar maniobras peligrosas y por manejar sin la licencia de conducción correspondiente.

En ese sentido, el Distrito señaló que ya fue emitida una orden para investigar a los protagonistas de este hecho que atemorizó a decenas de ciudadanos.

"Desde la Alcaldía de Bogotá he pedido a la Policía que investigue los hechos, en virtud de los cuales un patrullero que hacía parte un esquema de seguridad, con el fin de detener un vehículo que había ocasionado una colisión, dispara al aire, una acción que no es proporcional, que no está dentro de los conductos para este tipo de situaciones", señaló el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto.

También lea: Acueducto responde ante falta de agua en sector de Ciudad Bolívar

El funcionario concluyó que, "el personaje protegido no estaba en el vehículo y por tanto se ha generado situación de incertidumbre y de zozobra innecesario afortunadamente sin mayor consecuencia. Esperamos que estas investigaciones del proceder de ese esquema de seguridad, se esclarezcan cuanto antes y si hay sanciones que se implementen de manera efectiva".