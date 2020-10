Un hecho de intolerancia se presentó en el interior de un articulado de Transmilenio porque una ciudadana no tenía tapabocas en un bus que estaba lleno de personas.

Una mujer que estaba en el vehículo de servicio público se molestó con esa persona y le comenzó a reclamar por ello, hasta que las cosas fueron subiendo de tono. “Se me cayó el tapabocas porque venía a coger el bus. Respéteme. No es cara de tienda pero usted no me quiere respetar”, le responde la ciudadana a la otra mujer, mientras recibe la presión de otros pasajeros para que abandone el Transmilenio porque no lleva su tapabocas.