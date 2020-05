Dos personas resultaron heridas tras detonación de artefacto explosivo en el centro de Bogotá

Sobre la 1:45 de la madrugada se registró una explosión en el barrio San Bernardo ubicado en el centro de Bogotá, según el reporte de las autoridades dos personas resultaron heridas al ser alcanzadas por las esquirlas del artefacto explosivo y permanecen estables bajo cuidado médico.



Los hechos frente a una fábrica de tapabocas ubicada en la Calle 1C a media cuadra de la Avenida Caracas, la detonación del artefacto generó pánico entre los habitantes del sector que se despertados por el ruido, los vidrios de las viviendas y edificios aledaños resultaron rotos por la onda explosiva.

Varios vehículos de un concesionario que está ubicado frente al lugar de la detonación también resultaron con daños por las esquirlas del artefacto explosivo. A una cuadra del lugar también queda el Hospital de la Misericordia, a dónde fueron trasladadas las dos personas heridas.



"Yo estaba durmiendo y de repente escuchámos un estruendo demasiado fuerte, como si se hubiera caído un metal, cuando nos dimos cuenta fue que nos quedamos sin vidrios, pero no sabemos que fue lo que pasó. Pero a mi papá que es un señor mayor casi le da un infarto" indicó un vecino del sector que prefirió no identificarse.



El lugar de los hechos fue acordonado por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, expertos antiexplosivos e investigadores de la Sijín también llegaron hasta allí para realizar el levantamiento de pruebas e iniciar la investigación correspondiente.



De momento no se ha revelado ninguna hipótesis sobre los responsables o las razones de la detonación de éste explosivo. Se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades en las próximas horas luego de que los investigadores entreguen un parte sobre lo sucedido.



Extraoficialmente se conoce que este barrio tiene problemas de inseguridad y microtráfico, algunos vecinos del sector indicaron que se podría tratar de retaliaciones entre bandas delincuenciales o intimidaciones en contra de ciudadanos venezolanos que también viven en el sector.