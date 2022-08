Drama de niños en condición de discapacidad de colegio de Bogotá que están sin ruta escolar

Padres de familia de los estudiantes del Colegio República Bolivariana de Venezuela, ubicado en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, han denunciado que no tienen servicio de transporte escolar, lo que representa una barrera de acceso al derecho a la educación, con el agravante de que esta institución presta servicio educativo, en su mayoría, a niños, niñas y adolescentes con movilidad reducida, discapacidad cognitiva y mental.

Tampoco les cumplen con el subsidio temporal y hasta han tenido que renunciar a sus trabajos por llevar a sus hijos a estudiar, como consecuencia de no tener cómo trasladarlos hasta allí.

"El Colegio dice que la ruta está en proyecto, nos dicen que tienen 145 rutas pero que hay mucha demanda de niños y que los que alcancen. Ya con esta son cuatro reuniones y así nos tienen de 15 días en 15 días y nada, mi nieto tiene una discapacidad y necesitamos soluciones, llevamos todo el año en estas dificultades", aseguró Marleny Perdomo, una de las madres afectadas.

"Les pido de corazón que nos ayuden a los más vulnerables, tengo 69 años y mire el trajín que me toca, salgo a las cinco de la mañana y no siempre nos recogen los buses, el niño se altera con los ruidos y la multitud por su condición...yo requiero la ruta, somos varios los papas viejitos como yo que traemos nuestros hijos y nos ponen en estos trabajos, yo no encontré otro colegio especial para mi hijo sino acá", agregó Fabio Celis, otro de los padres de familia.

Es así que el concejal Marco Acosta, del partido Colombia Justa Libres, afirmó que es vital una solución definitiva para la prestación del servicio de transporte, un control riguroso de la entrega de los subsidios de movilidad y cumplimiento a los plazos de los compromisos hechos con los padres de familia de esta institución educativa.

"Es agravante para todos los padres de familia del colegio República Bolivariana de Venezuela de la ciudad, que en esta situación de niños, niñas y adolescentes que además, tienen discapacidad cognitiva y mental, tienen una movilidad reducida, no tengan esos subsidios que el Distrito les tenía que dar para que llegaran a sus colegios a estudiar; los padres de familia están en una situación en que no solo tienen que gastar incluso taxis entre $15.000 y $50.000 diarios, porque este subsidio no les llegó y no les va a llegar", aseguró el concejal Acosta.

El cabildante finalmente indicó que se requiere de un esfuerzo conjunto y que no se puede seguir dejando de lado las necesidades de los niños, esta institución además también atiende a niños de todas las localidades debido a que recibe niños con movilidad reducida y en condición de discapacidad.