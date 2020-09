Drama en Bogotá: 5.000 personas serán desalojadas de un predio

Al menos cinco mil personas siguen ocupando un predio del barrio Villa Gloria en la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá, argumentando que perdieron sus viviendas por la falta de empleo y oportunidades, debido a las crisis económica por la pandemia del coronavirus.

Estas personas señalaron que fueron sacadas de sus viviendas en ese sector de la ciudad luego de no haber podido cumplir con los pagos de los arriendos, ya que en su mayoría son vendedores informales y no cuentan con ingresos diferentes para poder subsistir.

“Nos sacaron como perros, muchos nos quedamos sin trabajo. Solo estamos pidiendo ayuda, no queremos violencia (...) yo tengo 3 hijos y era vendedora informal, pero ahora la situación está muy dura. No he podido pagar desde hace muchos meses porque no tengo ni para comer ”, dijo una de las mujeres que está durmiendo con su familia en el lote.

Por su parte, una de las voceras de estas familias aseguró que “estamos exigiendo nuestro derecho a la vivienda, nosotros no estamos invadiendo, solo queremos que nos ayuden y haya una solución. Somos más de 5 mil personas, aquí hay muchas familias con niños, muchos indígenas”.

En ese sentido, otra de las afectadas aseguró que “soy madre cabeza de hogar y aquí estoy en la lucha porque tengo 3 hijos (...) le pedimos a la Alcaldía y al Gobierno que se ponga la mano en el corazón, somos muchas familias que necesitamos una ayuda. Uno no entiende por qué si hay plata para Avianca y para nosotros no”.

Cabe mencionar que estas familias permanecen en el lote en donde funciona también un parqueadero de buses que prestan el servicio en esta zona de la ciudad.

“No queremos desalojo, queremos presencia de las autoridades. Señora alcaldesa por favor no queremos violencia, tenemos hambre, tenemos necesidades”, indicaron.