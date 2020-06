Luz María Borda, una mujer quien vive en arriendo en un apartamento del barrio San José en el sur de la ciudad, denunció en RCN Radio que el dueño del inmueble le quitó la puerta de la entrada de esa vivienda y desmontó el lavamanos y el inodoro del baño, debido a que ella se encuentra atrasada en sus pagos por la emergencia del coronavirus.

La mujer precisó que los hechos se presentaron el 2 de junio y agregó que "siendo las doce del día, el señor dueño de la casa toca la puerta, mi hija abre y el ingresa a tumbar las cosas, quitó todo, tumbó la puerta y selló todas las tomas de luz, agua y bombillos, quitó los servicios del apartamento".

Doña Luz María agregó que "esto porque le debo tres meses de arriendo. Pero yo le había dicho que le abonaba algo este fin de semana, que le abonaba o pagaba los servicios mientras encontraba apartamento (...) pero el dice que no, que él es el dueño y puede hacer lo que quiera y que necesita que me vaya de su casa (...) Yo vendía mercancía pero cuando empezó todo esto ya la gente dejó de comprar, porque solo están comprando comida. Yo vivo con mi hija de 19 años y mi hijo de siete".

Lea además: Londres aclara: Dentro de medidas para evitar coronavirus no está "prohibir el sexo"

La mujer precisó que ha tratado de salir de la vivienda, pero que ha sido imposible, porque no ha encontrado a donde mudarse, debido a la cuarentena.

"Ahorita nadie arrienda. No he podido encontrar porque en ningún lado están arrendando por la pandemia (...) estoy sin trabajo, estoy sin nada. He podido vivir gracias a la ayuda solidaria y con eso he comprado comida. Aquí pago 600 mil de arriendo y soy madre cabeza de hogar", dijo.

Luz María añadió que tan pronto se presentó esa situación acudió a las autoridades, pero que sin embargo no pudieron hacer nada. "Llamé al CAI, vinieron los motorizados y me dijeron que lo mejor era que me fuera, que ellos no podían hacer mucho", concluyó.

Le puede interesar: Hija de George Floyd conmueve al planeta: "Papi cambió al mundo"