Dentro de las falencias que señala el Distrito se encuentran las deficiencias con equipos y áreas completas desconectadas del sistema monitoreo, automatismo y control (SCADA) de la planta.

La PTAR Salitre no ha entregado los manuales de operación y mantenimiento para poder operar correctamente la planta por procesos y realizar su correspondiente mantenimiento, el 31% de los equipos críticos (de los 90 necesarios y básicos para operar) están por fuera de operación o presentan fallas reiteradas y la obra de infraestructura está incompleta.

"Por orden judicial, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado fue obligada a recibir, como si se hubiera cumplido lo contratado y operar la PTAR Salitre, a pesar de que los informes de la interventoría del proyecto y del Banco Mundial, confirman que la PTAR Salitre no cumple con lo establecido en el contrato sobre estándares técnicos y operacionales y sin haber realizado las pruebas de garantía y puesta en servicio acorde con lo establecido en el contrato", aseguró la alcaldesa Claudia López.

La funcionaria advirtió que si esta planta no funciona adecuadamente y no se entrega en el plazo establecido en el contrato, en los próximos años los bogotanos deberán asumir sobrecostos a través de las tarifas de sus facturas de acueducto y alcantarillado, para reponer lo que hoy no funciona o lo que falle en el futuro de la planta de tratamiento.