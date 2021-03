El 25 % de mayores de 80 años no alcanzaron a vacunarse contra la covid en Bogotá: Acemi

El presidente ejecutivo del gremio de las EPS (Acemi), Gustavo Morales, aseguró que cerca de 25% de las personas mayores de 80 años no alcanzaron a vacunarse contra la covid-19 en Bogotá por diversos motivos.

En diálogo con RCN Radio, el directivo dijo que "muchos de ellos no pudieron ser contactados porque no tenían teléfono, no lo sabían usar o simplemente no pudieron llegar a las citas que les fueron programadas".

Ante esta situación, el Distrito ha reiterado que quienes no alcanzaron a vacunarse, podrán asistir a los más de 400 puntos habilitados en la ciudad, entre las 7:00 de la mañana y hasta las 6:00 de la tarde.

