El 43% de las mujeres no recibe atención médica en las cárceles, advierte la Personería de Bogotá

La Personería de Bogotá informó que el 43% de las mujeres privadas de la libertad en la ciudad no han recibido atención oportuna, adecuada y con seguimiento en el área de nutrición, ocasionando que muchas enfermedades se originen o desarrollen mientras están en las cárceles.

De acuerdo con el informe de la Personería, en referencia a la atención recibida, el 49% de estas mujeres indicaron que no hay atención en urgencia las 24 horas del día, limitándose el servicio de urgencias los fines de semana y en la noche.

"Junto a esto, afirman que en muchas oportunidades el personal de Custodia y Vigilancia del INPEC no les permite dirigirse a sanidad, aunque estén en grave estado de salud. El 53% referencian que no puede acceder a atención médica cuando no es una urgencia. Finalmente, el 24% de ellas señalan que han perdido citas médicas que llevan esperando meses porque no son trasladas", dijo.

Ante ello, el personero de la ciudad, Julián Pinilla Malagón, informó que el 93% de las mujeres reciben solo toallas higiénicas y el 73% afirman que las toallas entregadas el establecimiento no son suficientes para suplir el manejo de su periodo menstrual, debido a que reciben de 3 a 5 toallas higiénicas por ciclo.

"De las mujeres que manifestaron ser víctimas de violencia sexual dentro de algunos de los establecimientos carcelarios y penitenciarios de Bogotá, el 15% de ellas, mencionó que no le realizaron exámenes por enfermedades de transmisión sexual, al 11% de ellas, no se les permitió practicarse una prueba de embarazo y al 12% no le suministraron anticonceptivos de emergencia", sostuvo.

La Personería de Bogotá hace un llamado a las entidades del nivel nacional y distrital, ante la ausencia de una política pública con enfoque de mujer y género en el marco del sistema penitenciario y carcelario de la ciudad.