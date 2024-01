El adiós a Julio Sánchez Vanegas: así lo despidieron familiares y amigos

Como uno de los referentes más destacados tanto en radio como televisión y cine: así es recordado Julio Sánchez Vanegas, quien murió este viernes a los 93 años. Desde que se conoció su deceso familiares, amigos, figuras de la industria e incluso políticos se sumaron a los mensajes de despedida: el adiós a quien fuera uno de los principales exponentes de su campo.

Desde la Parroquia de la Inmaculada Concepción, en un ambiente marcado por la nostalgia, diferentes personalidades se congregaron no solo para despedirlo sino resaltar su legado. “Quiero rendirle un homenaje no solamente a él. Este viaje increíble que hemos hecho juntos se debe a mi mamá (…). Él se atrevía a todo, nos enseñó a que los cuatro no nos temiera nada (…). Se murió un pedacito de mí”, dijo Julio Sánchez Cristo al despedir a su padre.