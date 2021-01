El drama de pacientes que buscan atención en el segundo pico de la pandemia en Bogotá

La ocupación en las camas de unidades de cuidado intensivo (UCI) en Bogotá ha sido tema de debate en los últimos días por el aumento en su porcentaje y por las acciones que ha tomado el Distrito al respecto, en medio del segundo pico de la pandemia de covid-19.

A pesar de que la Personería Distrital emitió un informe afirmando que actualmente la demanda de esos espacios es mayor que la oferta, las autoridades aseguran que aún hay disponibilidad para atender pacientes críticos, a pesar de la congestión.

Recorrimos algunos hospitales que atienden la emergencia sanitaria por el coronavirus como el de Kennedy, el de Engativá o Mederi, entre otros, para conocer la situación que viven algunos pacientes y sus familiares en momentos críticos de la pandemia, que actualmente presentan cifras récord.

Varias personas aseguraron que tienen familiares cercanos esperando un ventilador o una cama en UCI para su atención, pero no ha sido posible. Incluso, algunos pacientes covid dicen que han tenido que recurrir a la atención presencial ante las demoras en las EPS.

“Mi abuelo ingresó a la clínica y allí el personal nos manifestó que de llegar a hacer algún tipo de paro, no es posible tener un respirador o un ventilador debido a la cantidad de pacientes y a la ocupación que tienen en estos momentos”, sentenció un joven.

“A mi mamá la metieron en un pasillo para darle oxígeno y suero. Pero hasta el momento, y es la hora, en que no me han confirmado si hay o no habitación o en qué cama la tienen”, dijo un hombre quien afirma que no conocen la prueba de covid de la paciente tampoco.

“Hay bastante congestión. Yo vengo hoy porque soy asintomático, llamé a la EPS y ellos quedaron de llamarme otra vez y nada que me mandaban el médico a casa. Llamé hace al menos cuatro días”, sentenció un ciudadano a las afueras de uno de los centros asistenciales.

Recientemente, la alcaldesa Claudia López aseguró que preocupa a las autoridades que el personal especializado para atender a pacientes en UCI está llegando a su tope. También insistió en que la ciudad está llegando al límite de crecimiento de esos espacios por lo que instó a los ciudadanos aumentar las medidas de autocuidado.