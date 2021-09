El drama que viven 120 indígenas embera que duermen en las calles de Bogotá

“La población no queremos subsidios de arriendo porque no es puntual y es muy poquito $227.000 y no alcanza y ahora estamos aquí, amanecimos, dormimos, aguantando hambre, sol, sed y frió, siendo víctimas del conflicto armado y no nos han resuelto nada”, aseguró Mariano Campo Arce, representante de los pueblos indígenas del Chocó.

A simple vista, se observan niños de tres a seis años descalzos en el parque Santander en el centro de Bogotá, con la ropa llena de polvo, aguantando frío, hambre y sed, mientras juegan con la lluvia que cae sobre los árboles al mediodía.

Sus madres buscan la forma de alimentarlos y sus padres en reunión, tratando de planear cómo retornar a sus tierras de origen.