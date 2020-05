Durante su intervención en un foro virtual denominado Experiencia de aprendizaje, liderazgo de mujeres en la era posterior a la COVID-19, la alcaldesa de Bogotá, Claudia Lopéz, señaló que el Gobierno Nacional está ejerciendo presiones para volver a la normalidad, en medio de la cuarentena nacional.

“Lidero la ciudad capital con un gobierno de centro izquierda, frente a un gobierno nacional de derecha, en donde la presión es volver a la normalidad. Volvamos a producir, volvamos al empleo, es que vamos a perder más vidas por el hambre que por la pandemia y resulta que si algo nos ha enseñado esta pandemia es que el mundo no es sostenible”.

Además, agregó que “el gran desafío en Bogotá es resistir esa presión por volver a la normalidad (...) si salimos de esta pandemia con más Unidades de Cuidado Intensivo, más hospitales y vacunas, pero sin la reflexión fundamental de que tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida, que tenemos que desarrollar una nueva normalidad, entonces no habremos aprendido nada”.

Según la Alcaldesa, una nueva normalidad después de esta emergencia, será diferente. “Ese nivel de aglomeración, en esa manera de consumir y vivir simplemente no es sostenible, ya no lo decía la crisis climática y también el coronavirus (...) ya no podremos tener transporte masivo”, reafirmó.

“Necesitamos convocar a la academia y en particular a las mujeres en la ciencia y en la economía porque son preguntas que tenemos que responder e implementar muy rápido" dijo.

Apuntó que "Bogotá va terminar una cuarentena nacional después de una puja con el Gobierno Nacional que ha querido levantarla muy rápido. Tenemos 20 días o menos para ver cómo podemos tener transporte masivo o no masivo, una ciudad de 24 horas ya no vamos a poder salir todos al tiempo”.