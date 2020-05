La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, respondió a las críticas que ha recibido el Distrito por la baja ocupación de camas en el hospital transitorio de Corferias, habilitado para recibir pacientes que no tengan COVID-19 . Según la alcaldesa, eso indica que la medida ha sido un ‘éxito’.

“A veces tenemos que mantener un poco el rigor del debate, la controversia política inútil que no ayuda en nada. Hoy por ejemplo nos hacen una critica que por qué Corferias está habilitado y no está lleno. El gran éxito es que no esté lleno: el gran éxito es que esté habilitado y no esté lleno. Si estuviera habilitado, lleno y rebosado, pues entonces ya habríamos superado la capacidad hospitalaria y eso es exactamente lo que no queremos", dijo López.

"De eso se trata, prevenir en vez de lamentar. En menos de un mes Bogotá instaló el que es el hospital público más grande de América Latina para reforzar su red pública (...) Corferias está pensado por módulos, arrancó con unas 600 camas, pero si necesitáramos 2.000 las podemos instalar en una semana. Si necesitáramos 5.000, las podemos instalar en pocas semanas”.