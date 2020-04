El hambre llevó a vendedores ambulantes a salir a trabajar, pese a cuarentena

"Sé que me estoy arriesgando porque hoy solo pueden salir hombres pero me toca salir a vender estos tapabocas. No tengo otra opción", señaló.

Alexander Urueña, otro vendedor ambulante, dijo que si bien solo está saliendo los días en los que que se lo permite el 'pico y género', ya está pensando para salir todos los días. "La situación económica está muy difícil", recalcó.