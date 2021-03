"El Madrugón" de San Victorino regresará la próxima semana

Desde las ocho de la mañana de este jueves, se registraron protestas en el sector con aproximadamente 300 comerciantes, quienes protestaron exigiendo a la Alcaldesa de Bogotá que les devolvieran el tradicional madrugón.

“No es justo que nos dejen a los comerciantes mirando para el techo necesitamos trabajar y el horario que nos da la Alcaldesa de Bogotá es de 10 de la mañana hasta las 11 de la noche y no nos sirve para nada, muchas personas estamos aguantando hambre, pagamos arriendos y servicios y en este momento estamos varados porque no tenemos cómo pagar deudas y facturas que no dan espera, no es la misma ganancia en esos horarios, además se efectan a más de 300 mil familias que viven de la confección”, aseguró Angélica Leguizamo gerente del Centro Comercial Visto.