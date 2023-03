De acuerdo a Matías Turbay, el sistema de transporte no aguanta más colados y es necesario hacer algo para proteger al mismo Transmilenio.

“Una persona con chaqueta de Transmilenio colándose en una estación. Este sistema no aguanta más, lo cierto es que nos hemos gastado 52.000 millones de pesos en puertas anticolados que no funcionan. Por ejemplo, de las 2.120 puertas que hay, solo están funcionando 232. Incluso, como si fuera poco, los 38.000 millones de pesos que ha utilizado para cultura ciudadana no han sevido para nada”, dijo Turbay.