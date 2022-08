La familia de la psicóloga Adriana Pinzón Castellano calificó como una burla y una falta de respeto el perdón que solicitó Jhonatan Torres Campos, tras confesar como parte de un preacuerdo logrado con la Fiscalía General que asesinó a su cuñada en Zipaquirá (Cundinamarca).

Así lo señaló a RCN Mundo, Sandra Pinzón, hermana de la víctima, quien se declaró en desacuerdo con la pena de 28 años de prisión que se pactó como condena por este atroz crimen, luego de la negociación realizada con la Fiscalía y avalada por una juez especializada de Cundinamarca.

“Nosotros desde que iniciaron las negociaciones que estuvimos pendientes hemos manifestado nuestra oposición, porque consideramos que la pena es mínima, no repara, no es proporcional con el daño que se le causó a mi hermana, ni con el daño que se nos causó a nosotros”, dijo Sandra Pinzón.

De igual forma, aseguran que no creen en la manifestación de perdón que expresó el asesino de su hermana. “En el desarrollo de la audiencia el señor procurador y la juez lo conminaron a que nos hiciera una exposición de los motivos por los cuales cometió el asesinato de mi hermana y obviamente, nos solicitara perdón, pero lo motivos que él expresa son mínimos, no tienen fundamento, son como una mezcla de hechos que él ya había expresado en varias ocasiones en sus entrevistas a la Fiscalía y todas son contradictorias”, dijo.

“El trata de decir que está como arrepentido, pero la verdad para nosotros es una burla total, una falta de respeto, él no se muestra a la cámara, él se agacha, él esconde su rostro, él está leyendo como si tuviera escrito un liberto y simplemente estuviera leyendo y actuando lo que tenía ahí escrito, para nosotros no es absolutamente nada creíble o que él hace o dice, ademán ese supuesto perdón no es algo que haga de manera natural”, indicó.

Como parte del preacuerdo suscrito con la Fiscalía, Jonathan Torres deberá pagar una multa de 779 salarios mínimos mensuales legales vigentes y no podrá ejercer funciones o derechos públicos durante 18 años.

Agregó que la familia fue notificada que el próximo 30 de agosto se hará la lectura del fallo de condena a imponer contra Jonathan Torres.

¿Cómo se esclareció el crimen?

Desde el momento en el que se conoció la desaparición de la psicóloga Adriana Pinzón, el pasado 7 de junio, en Zipaquirá (Cundinamarca), la Fiscalía activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, puso en marcha un plan metodológico para avanzar con rapidez en el esclarecimiento.

La Fiscalía recordó que los videos de las cámaras de seguridad del conjunto residencial donde vivía Adriana Pinzón mostraron que Torres Campos llegó al lugar e ingresó al apartamento de la víctima. Entre la tarde y noche salió en dos oportunidades con el carro de su cuñada. Primero, con un morral negro; luego, con bolsas plásticas que cargaba con dificultad y dejó en el baúl del vehículo.

De otra parte, en la inspección hecha al inmueble de la mujer, los peritos del CTI hallaron rastros de sangre en una habitación y en otros puntos.

También fue clave el testimonio entregado por un conocido de Torres Campos, quien reveló a los investigadores que el hoy confeso asesino le dio a guardar un maletín, en el que tenía cuchillos con manchas de sangre, fotografías y documentos de la psicóloga como la licencia de conducción.

Las labores judiciales del CTI permitieron ubicar el cuerpo de Adriana Pinzón Castellanos en la madrugada del pasado 23 de junio, en una zanja ubicada a un costado de una vía de la vereda Río Frío, en Zipaquirá (Cundinamarca).

“La mujer estaba oculta en cuatro bolsas plásticas industriales y, según el dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tenía algunas heridas ocasionadas con arma cortopunzante”, añadió la Fiscalía.