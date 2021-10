El POT propone viviendas de 15 metros cuadrados en adelante y sin parqueadero

Sigue la polémica por algunas de las propuesta incluidas en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), radicado por el Distrito ante el Concejo de Bogotá. Una de ellas es que el plan propone que se construyan unidades de vivienda desde los 15 metros en adelante, que no incluyan parqueadero, en caso de contar con una buena movilidad de transporte público.

Según señaló la secretaria del Hábitat, Nadya Rangel, “este POT busca que en Chapinero, como en otros sectores de la ciudad en donde existe una maravillosa oferta de transporte público, no existan tantos estacionamientos porque lo que queremos es incentivar que la gente camine, que las personas monten en bici, y que usen el sistema de transporte público cuando lo tienen a proximidad”.

El POT señala que a los sectores que estén bien conectados con el sistema de transporte, ya no se les exigirá parqueaderos. Esta medida aplicaría para Vivienda de Interés Social, actividades económicas, servicios metropolitanos y servicios urbanos.

No obstante, a los ciudadanos no les convence la propuesta del POT, de construir este tipo de viviendas, desde los 15 metros cuadrados y sin parqueadero.

“Pues yo no compraría una vivienda tan pequeña, yo tengo tres hijos y pues conmigo somos cuatro, en 15 metros cuadrados ¿quién vive?, ni soltera y sin hijos; ahora menos sin un parqueadero, porque el sueño de la mayoría es tener su propio carro”, dijo Ana Luz, habitante de Bogotá.

"Eso de tener una vivienda de 15 metros cuadrados es absurdo y sin parqueadero peor porque yo por ejemplo tengo mi moto y si no me van a garantizar donde meter mi vehículo, yo prefiero no comprar algo tan pequeño", sostuvo por su parte Camilo Rivera, motociclista.

No obstante, la secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo, afirmó que "dentro del Plan de Ordenamiento Territorial estamos contemplando la posibilidad de construir cualquier tipo de producto inmobiliario, desde apartamentos de cualquier metraje, 16, 15, 18 o 20 metros; no es que esté mal que se construyan esos apartamentos, necesitamos construir diversidad y ofertar la calidad de vivienda", puntualizó.