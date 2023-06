“El reciclador no es el enemigo, es la mala práctica del reciclaje”, Uaesp tras protestas del sector

Tras las protestas realizadas por recicladores en inmediaciones a la Secretaría de Ambiente, el director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Juan Carlos López, informó que se van a revisar las inquietudes planteadas para poder cambiar alguna resolución que beneficie el trabajo de los trabajadores en la ciudad y se pueda dar un pago justo.

De acuerdo con el funcionario, el mayor problema que se ve hoy en día es la mala práctica del reciclaje, ya que en algunos puntos, lo que se ha hecho es rasgar la basura de las calles y postes para ser esparcida, pero sin recoger lo que serían los residuos, por lo que se buscará dar un mensaje para no separar material en vía pública.

"Existe un lugar que se llama centro de carreteros para esta práctica, pero ese lugar lo que busca es que el reciclador no separe el material en plena vía pública, el reciclador no es enemigo de la alcaldía, es la mala práctica del reciclaje, cómo rasgar la bolsa o arrojar los escombros o sacar la basura y dejarla en las calles, es lo que está afectando realmente a la ciudad y el destinatario no está siendo el trabajador”, sostuvo.

Asimismo, explicó que existen más problemas con el registrador, uno de ellos es el poco pago que se le entrega en las principales bodegas, establecimientos y organizaciones, en las cuales le reduce todo el trabajo de un solo día y debería ser una recompensa directa. Por lo tanto, revisarán los puntos para que se dé un monto correcto a la venta de los residuos.

Sin embargo, varios de los trabajadores manifestaron su inconformismo con las decisiones de la entidad distrital, recalcando que aun así no son bien remunerados, han sido perseguidos y hasta retirados de las calles de forma violenta, esperando que el Distrito les entreguen mejores garantías en los próximos días o seguirán realizando protestas de manera intermitente.

La manifestación se llevó desde las siete de la mañana, dejando afectaciones a la movilidad por más de cuatro horas en la avenida Caracas con Calle 53, cuando se bloqueaba de manera intermitente el sistema de transporte público Transmilenio.