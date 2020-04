La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, advirtió en entrevista con RCN Radio que "de ninguna manera" entrará desde el lunes a trabajar el sector de la manufactura en la capital colombiana.

“La manufactura no entrará el lunes en Bogotá porque no estamos preparados; yo me enteré antier por una alocución presidencial, pero se tienen que tomar medidas”, afirmó la mandataria capitalina.

Para la alcaldesa López, “es muy fácil sacar un decreto que dice que se abra la manufactura. Pero no es lo mismo en el Chocó que en Bogotá, que tiene millones de personas y que además tiene el mayor número de casos contagiados”.

Insistió en que el retorno de sectores a trabajar será gradual. "hacer decretos es fácil pero a los alcaldes nos toca ejecutar, hacer los planes, organizar".

Noticia en desarrollo…