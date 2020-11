“El señor olía mal, pero entró con tiquete”: Pasajero cuenta qué pasó a bordo del avión

A través de las redes sociales se conoció un video en el que se observa a un hombre que tuvo que ser bajado de un avión de la aerolínea Viva Air que cubría la ruta Bogotá- Barranquilla, luego de una discusión al momento del despegue.

La aerolínea y el aeropuerto El Dorado en Bogotá aclararon que el viajero ingresó con pase de abordar, acompañado de un familiar y que no se detectó su estado de alicoramiento hasta el momento de rodaje de la aeronave, cuando dejó de acatar las órdenes de la tripulación.

RCN Radio logró hablar con uno de los pasajeros a bordo del vuelo VH5620, quien pidió no ser identificado y manifestó que el hombre requerido ya presentaba un comportamiento extraño desde que llegó a la sala de abordaje.

"El señor llegó a la sala abordaje con una actitud agresiva con las con las chicas de Viva Air. Ellas en su momento llamaron a alguien de seguridad, pero no pasó nada. Ya el señor había entrado al avión y cuando yo entro es que encuentro el despelote. Había gente que lo estaba defendiendo y que decía que por qué lo iban a bajar, que era capricho de una señora, pero no era capricho de nadie, porque era una persona que no se sabía dónde había estado a los días anteriores".

El testigo también reveló que el hombre no sabía dónde debía ubicarse, por lo que decidió ayudarlo. "Él me dijo que nadie le quería decir en qué puesto iba, me mostró el tiquete impreso, yo le dije donde debía ubicarse y había una señora con dos niños con quien empezó a intercambiar palabras".

Dijo que la discusión se originó por el aspecto que tenía el hombre. "El señor estaba muy sucio, olía mal, no estaba usando bien el tapabocas, en el avión le decían 'El coronavirus andante'. No sabía dónde habría estado metido como para uno tenerlo al lado por una hora. El avión puede tener los 10.000 filtros, pero una persona en ese estado es muy peligrosa".

