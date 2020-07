La Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que por ahora el Distrito no está contemplando la posibilidad de que se amplíe la capacidad del 35% de ocupación de Transmilenio. Según la mandataria local, la medida seguirá funcionando.

Por eso, reiteró que “este no es el momento de hacerlo. Más adelante, cuando pasemos el pico de la pandemia, podemos tomar otras medidas. Lo que sí está claro es que el sitio de mayor riesgo de contagio no es el transporte masivo, es la casa”, dijo la alcaldesa López.

Además, insistió en que Transmilenio no es un foco de contagio. “Es en la casa en donde la gente se está contagiando masivamente, tal vez porque nos descuidamos un poquito. Como estamos en la casa, nos quitamos el tapabocas, no tenemos distanciamiento, pero los estudios hoy comprueban que los sitios de mayor riesgo es la casa, no es el transporte masivo”, dijo.

Lea además: Claudia Lopéz negó que haya colapso en morgues y cementerios de Bogotá