“Los colombianos tenemos que asumir nuestra mortalidad. No somos inmortales; no solo nos afectamos nosotros, puede que algunas personas no les importe su seguridad, pero sí hay que pensar en los seres que amamos. Tenemos que recuperar la utilización de implementos de bioseguridad”, expuso el médico.

Su protesta se da después de una reunión con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a quien le pidieron que decretara una cuarentena total en la capital colombiana por ser la región más afectada del país en cuanto a casos de contagios de COVID-19.

Según ha dicho la alcaldesa, el próximo martes se evaluaría si se toma o no esa decisión junto al Gobierno Nacional mientras se realiza un monitoreo de la ocupación de camas UCI que atienden la pandemia, que ya llega a más del 89%.