Según la gerencia de la Terminal de Transportes El Salitre, se espera la salida de aproximadamente 150 mil pasajeros, en más de 112.300 vehículos.

Sin embargo, no se esperaban las aglomeraciones que se generaron en el último día del año para poder llegar hacia algún destino.

Hay personas que están desde las 3:00 a.m. esperando viajar con sus familias a otros destinos del país y así pasar las fiestas de fin de año. Algunos duermen en el piso de la terminal, en medio de la fila, esperando a que los llamen para poder abordar las busetas, otros viajan con sus perros, gatos y hasta loros.

“Yo estoy aquí desde las 3:00 a.m. y me dirijo para el Tolima. Voy a visitar a mi familia este fin de año, con mis hijos, y estamos aquí en el piso recostados porque estamos cansados; esperamos viajar rápido y si no, pues desayunamos algo y ojalá lleguemos pronto”, dijo Emerson Contreras, uno de los pasajero.

“Esto es un caos, llevo dos horas aquí parada esperando a que me den ingreso por fuera de la terminal, me dirijo a Villavicencio pero ha sido muy complicado porque hay mucha gente y no hay distanciamiento social en medio de la pandemia, pienso que falta mucha organización”, aseguró Ema Cárdenas viaje era frecuente del Terminal Salitre.

“Yo me dirijo al Meta y estoy aquí desde las 3:00 a.m. jamás me imaginé que esto estuviera así tan aglomerado, ahora toca esperar a qué horas nos pueden atender para poder viajar, por qué está muy lleno de gente complicada las salidas desde Bogotá para otros lugares del país”, dijo Marcela Benavides viajera.

A su turno, se pronunció el Subgerente de las terminales de la ciudad, quien dijo que, “nosotros esperamos que salgan cerca de 52.000 pasajeros, llevamos cerca de 13 mil personas a corte de las siete de la mañana”, sostuvo.

“Los destinos más frecuentados son los municipios de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Caldas y Meta; por módulo hay aproximadamente unas 600 personas y los módulos son cuatro”, dijo Eduardo González Mora, subgerente de Operaciones de las Terminales de Bogotá.

Sin embargo, las recomendaciones para poder viajar son el uso del tapabocas, distanciamiento social, comprar los tiquetes con anterioridad y si la persona va a llevar mascota debe tener su respectivo guacal.