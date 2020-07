En Bogotá, los robos parecen ser parte del paisaje de una ciudad donde parece haberse perdido la batalla contra la inseguridad. En este contexto, se conoció el particular caso de un hombre que atracó a una ciudadana en bicicleta con un cuchillo. Este supuesto criminal terminó en poder de las autoridades, gracias a la intervención de un ciudadano venezolano, tal cual como demostró una grabación de los hechos.

"Mi hijo me espera en casa y usted me tira con un cuchillo”, le reclama la mujer al supuesto ladrón mientras le da varias patadas. Este a su vez responde “yo no le tiré con ningún cuchillo”, “¿no? y entonces, ¿cómo me la quitaron? (la bicicleta)”, le reclama ella al borde de llanto. El bandido, de buzo naranja, que tiene la nariz reventada, asegura que él no le quitó nada, mientras es rodeado por varios policías y curiosos de la zona.